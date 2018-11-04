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Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:23
0mage0 написав:
Тут є чималенька проблема з тими, хто платить за опалення/газ/гарячу воду, а їх вимикають всьому будинку... Який тоді сенс платити?
Плати ато сам знаешь кто сам знаешь что.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:28
0mage0 написав:
Тут є чималенька проблема з тими, хто платить за опалення/газ/гарячу воду, а їх вимикають всьому будинку... Який тоді сенс платити
?
Может, потому что потребляешь услугу?
Или в супермаркете тоже не платил бы, если бы не охрана?
.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29
p_a_l написав: pobytt написав:
Если в 20 градусный мороз отключить - то можно и не пытаться потом включить. Трубы просто порвет, т.к. всю воду из труб просто не успеют слить
Почему не успеют? Сантехника придомового за яйца взять и он все в подвал сольет. А у кого одна и прямая, тогда не успеют.
вот только вопрос какие трубопроводы бцстрее замёрзнут - наружныне тепловые сети или внутридомовые?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:38
Они что думают что они бессмертны .
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