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Українців будуть по-новому карати
за борги: "Нафтогазу"...

Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:23

  0mage0 написав:Тут є чималенька проблема з тими, хто платить за опалення/газ/гарячу воду, а їх вимикають всьому будинку... Який тоді сенс платити?

Плати ато сам знаешь кто сам знаешь что.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:28

  0mage0 написав:Тут є чималенька проблема з тими, хто платить за опалення/газ/гарячу воду, а їх вимикають всьому будинку... Який тоді сенс платити?

Может, потому что потребляешь услугу?
Или в супермаркете тоже не платил бы, если бы не охрана?
.
Haborym
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29

  p_a_l написав:
  pobytt написав:Если в 20 градусный мороз отключить - то можно и не пытаться потом включить. Трубы просто порвет, т.к. всю воду из труб просто не успеют слить

Почему не успеют? Сантехника придомового за яйца взять и он все в подвал сольет. А у кого одна и прямая, тогда не успеют.

вот только вопрос какие трубопроводы бцстрее замёрзнут - наружныне тепловые сети или внутридомовые?...
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Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:38

Они что думают что они бессмертны .
d_podgorny2014
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:05

в европейской практике думаю нет должников в треть населения страны потому что там есть чем платить
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:43

у меня откуда-то ощущение что нонешние наступниками врядли станут. Так же нельзя тупить - цену если и повышать, то в мае следовало, до зимы, глядишь и свыкнутся с мыслью
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04

Re: Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу".

  sequence написав:цену если и повышать, то в мае следовало, до зимы, глядишь и свыкнутся с мыслью
В мае могут и без повышения в "паперэдников") превратиться, а тут шанс хоть что то урвать. Кстати думаю а нельзя ли использовать этот закон по отключению от ЦО? Так то надо как минимум всем подъездом, а то и домом отключаться, но всегда найдется % пильговиков и идиотов и все не отключат.. а если тупо перестать платить вообще? Вот сейчас у меня ни копейко долга нет еще и небольшая переплата.. пока они прочешутся "за месяц не оплаты не отключат же") глядиш, куча долгов, а на улице месяц март и такого вот неплатежника отключают . Ура Ура ставим автономку. Раз отключили то и насчитыывать за услуги не будут)).
Джон
 
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