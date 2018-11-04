Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...

Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04

sequence написав: цену если и повышать, то в мае следовало, до зимы, глядишь и свыкнутся с мыслью цену если и повышать, то в мае следовало, до зимы, глядишь и свыкнутся с мыслью

В мае могут и без повышения в "паперэдников") превратиться, а тут шанс хоть что то урвать. Кстати думаю а нельзя ли использовать этот закон по отключению от ЦО? Так то надо как минимум всем подъездом, а то и домом отключаться, но всегда найдется % пильговиков и идиотов и все не отключат.. а если тупо перестать платить вообще? Вот сейчас у меня ни копейко долга нет еще и небольшая переплата.. пока они прочешутся "за месяц не оплаты не отключат же") глядиш, куча долгов, а на улице месяц март и такого вот неплатежника отключают . Ура Ура ставим автономку. Раз отключили то и насчитыывать за услуги не будут)).