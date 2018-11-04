Плати ато сам знаешь кто сам знаешь что.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:23
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:28
Может, потому что потребляешь услугу?
Или в супермаркете тоже не платил бы, если бы не охрана?
.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29
вот только вопрос какие трубопроводы бцстрее замёрзнут - наружныне тепловые сети или внутридомовые?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:05
в европейской практике думаю нет должников в треть населения страны потому что там есть чем платить
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:43
у меня откуда-то ощущение что нонешние наступниками врядли станут. Так же нельзя тупить - цену если и повышать, то в мае следовало, до зимы, глядишь и свыкнутся с мыслью
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04
Re: Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу".
В мае могут и без повышения в "паперэдников") превратиться, а тут шанс хоть что то урвать. Кстати думаю а нельзя ли использовать этот закон по отключению от ЦО? Так то надо как минимум всем подъездом, а то и домом отключаться, но всегда найдется % пильговиков и идиотов и все не отключат.. а если тупо перестать платить вообще? Вот сейчас у меня ни копейко долга нет еще и небольшая переплата.. пока они прочешутся "за месяц не оплаты не отключат же") глядиш, куча долгов, а на улице месяц март и такого вот неплатежника отключают . Ура Ура ставим автономку. Раз отключили то и насчитыывать за услуги не будут)).
|