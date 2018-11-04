Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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sequence написав:цену если и повышать, то в мае следовало, до зимы, глядишь и свыкнутся с мыслью
В мае могут и без повышения в "паперэдников") превратиться, а тут шанс хоть что то урвать. Кстати думаю а нельзя ли использовать этот закон по отключению от ЦО? Так то надо как минимум всем подъездом, а то и домом отключаться, но всегда найдется % пильговиков и идиотов и все не отключат.. а если тупо перестать платить вообще? Вот сейчас у меня ни копейко долга нет еще и небольшая переплата.. пока они прочешутся "за месяц не оплаты не отключат же") глядиш, куча долгов, а на улице месяц март и такого вот неплатежника отключают . Ура Ура ставим автономку. Раз отключили то и насчитыывать за услуги не будут)).
0mage0 написав:Тут є чималенька проблема з тими, хто платить за опалення/газ/гарячу воду, а їх вимикають всьому будинку... Який тоді сенс платити?
Може, тому що споживаєш послугу? Або в супермаркеті теж не платив би, якби не охорона?
Тут ситуація така: не платив - тобі відключать опалення, платив - тобі відключать опалення. Я плачу завжди вчасно, але зі статистики з боргів населення виходить, що багато хто вважає, що платити не потрібно. В супермаркеті якщо б був вибір пройти з візком на вихід не плативши, або заплатити на касі, гадаєте, багато було б охочих платити? Якщо результат однаковий, втрачається мотивація платити. У нас не комунізм, а типу ринок...
0mage0 написав:В супермаркеті якщо б був вибір пройти з візком на вихід не плативши
... не путайте, у вас всегда есть выбор супермаркета, или просто магазин или на базар сходить..тут выбора нет. Вас палкой загнали в "супермаркет" и заставляют покупать то что вы не хотите по дорогой цене.