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Українців будуть по-новому карати
за борги: "Нафтогазу"...

Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:14

  Джон написав:
  0mage0 написав:В супермаркеті якщо б був вибір пройти з візком на вихід не плативши
... не плутайте, у вас завжди є вибір супермаркету, або просто магазин або на базар сходіть..тут вибору немає. Вас палицею загнали в "супермаркет" і змушують купувати те що ви не хочете за дорогою ціною.

За пільговою ціною взагалі-то... Але згоден, що має бути вибір і ринкова ціна.
0mage0
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