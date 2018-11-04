Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...

Додано: Пон 05 лис, 2018 21:10

0mage0 написав: За пільговою ціною взагалі-то За пільговою ціною взагалі-то

А мне не нужна пільгова цена, я хочу платить за то что покупаю, а не за принудительно навязанные услуги. Не за "дядю васю" с кочегарки который со своими старыми котлами имеет максимум 60% эффективности и более 30% потерь тепла в теплотрассе..а за кубы газа которые сгорят у меня в газовом котле без потерь в теплотрассе и с КПД 95%+ . Есть деньги я покупаю газ нет мерзну, холодно включаю отопление жарко - выключаю а не кто то там решает это за меня. И если сравнивать с супермаркетом то газ я хочу покупать на потому что пришло в платежке а заключить договор с кем хочу. То есть не хлеб серый по .хххх. столько то с г*** мышиным из страны вечных "мышебратьев", а вот тот дорогой багет из Катара)- например. Да дороже но деньги, мои что хочу то и покупаю. А ничего этого нет.. монополист лупит цену какую ему в голову стукнет а все эти "слуги народа" законодательно приковали этот же народ к монополисту..