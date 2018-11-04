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Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:14
Джон написав: 0mage0 написав:
В супермаркеті якщо б був вибір пройти з візком на вихід не плативши
... не плутайте, у вас завжди є вибір супермаркету, або просто магазин або на базар сходіть..тут вибору немає. Вас палицею загнали в "супермаркет" і змушують купувати те що ви не хочете за дорогою ціною.
За пільговою ціною взагалі-то... Але згоден, що має бути вибір і ринкова ціна.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:10
0mage0 написав:
За пільговою ціною взагалі-то
А мне не нужна пільгова цена, я хочу платить за то что покупаю, а не за принудительно навязанные услуги. Не за "дядю васю" с кочегарки который со своими старыми котлами имеет максимум 60% эффективности и более 30% потерь тепла в теплотрассе..а за кубы газа которые сгорят у меня в газовом котле без потерь в теплотрассе и с КПД 95%+ . Есть деньги я покупаю газ нет мерзну, холодно включаю отопление жарко - выключаю а не кто то там решает это за меня. И если сравнивать с супермаркетом то газ я хочу покупать на потому что пришло в платежке а заключить договор с кем хочу. То есть не хлеб серый по .хххх. столько то с г*** мышиным из страны вечных "мышебратьев", а вот тот дорогой багет из Катара)- например. Да дороже но деньги, мои что хочу то и покупаю. А ничего этого нет.. монополист лупит цену какую ему в голову стукнет а все эти "слуги народа" законодательно приковали этот же народ к монополисту..
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Джон
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:21
PS Простой пример кидалова с ЦО.. если платить за отопление по счетчику домовому то там идет цена за за 1 Гкал и по Киеву в том году было 1355,83 грн/Гкал а теперь смотрим если покупать газ сколько его надо что бы получить 1 Гкал тепла в СВОЕМ котле 1 Гкал = 142 м куб газа * 7 гр = 991 грн.
Как вам разница в оплате 1355,83 грн/Гкал при ЦО и 991 грн/Гкал если стоит автономный котел? 361 грн идет в карман керманычам. Вернее это они воруют из моего кармана руками монополиста.
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Джон
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:42
И отказаться от ЦО не дают даже при горизонтальной его разводке в новострое.
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