|
|
|
Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:29
PSL написав: cannabis_ua написав:
Або перейти на автономне опалення.
По закону никто не разрешит это делать в отдельно взятой квартире, если это не предусмотрено проектом.
Законно перейти на индивидуалку может только весь дом, но не отдельная квартира.
При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс.
P.S. Оиопление и гарячее водоснабжение перевел на тепловой насос "воздух-аода"
-
bbc_80
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:37
Ну хотел же народ "болисных реформ"!
Был недавно в Грузии. Взял такси. Во время поездки таксисту позвонили. Он остановил машину возле отделения банка у убежал в него. Минут через 5 вернулся. Извинился. Сказал, что платил за электричество. Я ох..удивился. Попозже заплатить не мог? Не мог говорит-жена ему позвонила что свет отключили. Спрашиваю и сколько ж ты за электричество не платил? Один день. Как? День просрочки и уже отключают? Да,конечно.
Реформы Саакашвили.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 00:28
bbc_80 написав:
При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс.
Так это у вас еще счетчики тепла есть квартирный.. а у меня вертикальная..(( там пришел счет и не гребет - плати. Экономить толку нет, счетчик тепла на дом .. ага пенсы льготники - форточки на распашку и паразиты орут - даффаай ..посильнее. замерзаем.. окна закрыть ?? А это нет, а то душно сразу.
И все от чего хочешь то и делай. Почему адекватные люди должны быть мало того заложниками государства так еще и вот таких идиотов? Мне что за свои деньги дом в 9 - этажей утеплить? Да оно и не поможет, я не могу ИХ квартиры то есть чужую собственность утеплять а им пофиг..Вот и думаю что может не платить а тогда принудительно отключат от ЦО.. а мне того и надо))
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 07:58
DONALD написав:
Ну хотів же народ "болісних реформ"!
Був недавно в Грузії. Взяв таксі. Під час поїздки таксисту подзвонили. Він зупинив машину біля відділення банку у втік в нього. Хвилин через 5 повернувся. Вибачився. Сказав, що платив за електрику. Я ох..удівілся. Пізніше заплатити не міг? Не міг говорить-дружина йому подзвонила що світло відключили. Питаю і скільки ж ти за електрику не платив? Один день. Як? День прострочення і вже відключають? Так звісно.
Реформи Саакашвілі.
Молодці, інакше лад не наведеш.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1737
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|