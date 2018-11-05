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Українців будуть по-новому карати
за борги: "Нафтогазу"...

Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:29

  PSL написав:
  cannabis_ua написав:Або перейти на автономне опалення.
По закону никто не разрешит это делать в отдельно взятой квартире, если это не предусмотрено проектом.
Законно перейти на индивидуалку может только весь дом, но не отдельная квартира.

При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс.
P.S. Оиопление и гарячее водоснабжение перевел на тепловой насос "воздух-аода"
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:37

Ну хотел же народ "болисных реформ"!
Был недавно в Грузии. Взял такси. Во время поездки таксисту позвонили. Он остановил машину возле отделения банка у убежал в него. Минут через 5 вернулся. Извинился. Сказал, что платил за электричество. Я ох..удивился. Попозже заплатить не мог? Не мог говорит-жена ему позвонила что свет отключили. Спрашиваю и сколько ж ты за электричество не платил? Один день. Как? День просрочки и уже отключают? Да,конечно.
Реформы Саакашвили.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:28

Re: Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу".

  bbc_80 написав:При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс.
Так это у вас еще счетчики тепла есть квартирный.. а у меня вертикальная..(( там пришел счет и не гребет - плати. Экономить толку нет, счетчик тепла на дом .. ага пенсы льготники - форточки на распашку и паразиты орут - даффаай ..посильнее. замерзаем.. окна закрыть ?? А это нет, а то душно сразу.
И все от чего хочешь то и делай. Почему адекватные люди должны быть мало того заложниками государства так еще и вот таких идиотов? Мне что за свои деньги дом в 9 - этажей утеплить? Да оно и не поможет, я не могу ИХ квартиры то есть чужую собственность утеплять а им пофиг..Вот и думаю что может не платить а тогда принудительно отключат от ЦО.. а мне того и надо))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:58

  DONALD написав:Ну хотів же народ "болісних реформ"!
Був недавно в Грузії. Взяв таксі. Під час поїздки таксисту подзвонили. Він зупинив машину біля відділення банку у втік в нього. Хвилин через 5 повернувся. Вибачився. Сказав, що платив за електрику. Я ох..удівілся. Пізніше заплатити не міг? Не міг говорить-дружина йому подзвонила що світло відключили. Питаю і скільки ж ти за електрику не платив? Один день. Як? День прострочення і вже відключають? Так звісно.
Реформи Саакашвілі.

Молодці, інакше лад не наведеш.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:35

  d_podgorny2014 написав:Они что думают что они бессмертны .

Никто из бывшей власти не сидит и из нынешней не будет. И они это прекрасно знают... в крайнем случае отдадут часть награбленного... и все.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:40

  DONALD написав:Ну хотел же народ "болисных реформ"!
Был недавно в Грузии. Взял такси. Во время поездки таксисту позвонили. Он остановил машину возле отделения банка у убежал в него. Минут через 5 вернулся. Извинился. Сказал, что платил за электричество. Я ох..удивился. Попозже заплатить не мог? Не мог говорит-жена ему позвонила что свет отключили. Спрашиваю и сколько ж ты за электричество не платил? Один день. Как? День просрочки и уже отключают? Да,конечно.
Реформы Саакашвили.

На такое можно пойти, если условия будут равные для всех. Например, задержали зарплату на 1 день и сразу хозяину (не директору - это важно) бизнеса впаяли штраф в 100-кратном размере.
nalim
 
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