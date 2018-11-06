Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...

Додано: Вів 06 лис, 2018 00:28

bbc_80 написав: При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс. При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс.

Так это у вас еще счетчики тепла есть квартирный.. а у меня вертикальная..(( там пришел счет и не гребет - плати. Экономить толку нет, счетчик тепла на дом .. ага пенсы льготники - форточки на распашку и паразиты орут - даффаай ..посильнее. замерзаем.. окна закрыть ?? А это нет, а то душно сразу.И все от чего хочешь то и делай. Почему адекватные люди должны быть мало того заложниками государства так еще и вот таких идиотов? Мне что за свои деньги дом в 9 - этажей утеплить? Да оно и не поможет, я не могу ИХ квартиры то есть чужую собственность утеплять а им пофиг..Вот и думаю что может не платить а тогда принудительно отключат от ЦО.. а мне того и надо))