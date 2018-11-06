Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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bbc_80 написав:При этом при горизонтальной разводке могу выставить ЦО на "0", а вот отказаться от него нельзя. Эти дятлы хотят ввести абонку которую нужно платить даже если не используеш ресурс.
Так это у вас еще счетчики тепла есть квартирный.. а у меня вертикальная..(( там пришел счет и не гребет - плати. Экономить толку нет, счетчик тепла на дом .. ага пенсы льготники - форточки на распашку и паразиты орут - даффаай ..посильнее. замерзаем.. окна закрыть ?? А это нет, а то душно сразу. И все от чего хочешь то и делай. Почему адекватные люди должны быть мало того заложниками государства так еще и вот таких идиотов? Мне что за свои деньги дом в 9 - этажей утеплить? Да оно и не поможет, я не могу ИХ квартиры то есть чужую собственность утеплять а им пофиг..Вот и думаю что может не платить а тогда принудительно отключат от ЦО.. а мне того и надо))
DONALD написав:Ну хотів же народ "болісних реформ"! Був недавно в Грузії. Взяв таксі. Під час поїздки таксисту подзвонили. Він зупинив машину біля відділення банку у втік в нього. Хвилин через 5 повернувся. Вибачився. Сказав, що платив за електрику. Я ох..удівілся. Пізніше заплатити не міг? Не міг говорить-дружина йому подзвонила що світло відключили. Питаю і скільки ж ти за електрику не платив? Один день. Як? День прострочення і вже відключають? Так звісно. Реформи Саакашвілі.
DONALD написав:Ну хотел же народ "болисных реформ"! Был недавно в Грузии. Взял такси. Во время поездки таксисту позвонили. Он остановил машину возле отделения банка у убежал в него. Минут через 5 вернулся. Извинился. Сказал, что платил за электричество. Я ох..удивился. Попозже заплатить не мог? Не мог говорит-жена ему позвонила что свет отключили. Спрашиваю и сколько ж ты за электричество не платил? Один день. Как? День просрочки и уже отключают? Да,конечно. Реформы Саакашвили.
На такое можно пойти, если условия будут равные для всех. Например, задержали зарплату на 1 день и сразу хозяину (не директору - это важно) бизнеса впаяли штраф в 100-кратном размере.
Джон написав:PS Простой пример кидалова с ЦО.. если платить за отопление по счетчику домовому то там идет цена за за 1 Гкал и по Киеву в том году было 1355,83 грн/Гкал а теперь смотрим если покупать газ сколько его надо что бы получить 1 Гкал тепла в СВОЕМ котле 1 Гкал = 142 м куб газа * 7 гр = 991 грн. Как вам разница в оплате 1355,83 грн/Гкал при ЦО и 991 грн/Гкал если стоит автономный котел? 361 грн идет в карман керманычам. Вернее это они воруют из моего кармана руками монополиста.
в тепловых сетях в стоимости Гкал стоимость газа обычно не превышает 75-80%, при установке индивидуального котла доля газа в стоимости Гкал будет ещё меньше - вы почему-то учитываете только расходы на газ и не учитываете амартизацию оборудования, тезническое обслуживание и ремонты...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
cannabis_ua написав:Або перейти на автономне опалення.
По закону никто не разрешит это делать в отдельно взятой квартире, если это не предусмотрено проектом. Законно перейти на индивидуалку может только весь дом, но не отдельная квартира.
Если отключат отопление всему дому, куда вы денетесь?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Cler написав:вы почему-то учитываете только расходы на газ и не учитываете амартизацию оборудования, тезническое обслуживание и ремонты...
Теплотрассы в случае автономного отопления как бы нету.. да есть котел (газ/электро)но суммарные затраты в сравнение с затратами на ЦО.. не знаю даже 0,5-1% может от суммарного.. у соседа стоит электро-бойлер - за 5 лет в том году вызывал мастера тот поменял анод и почистил около 400 грн вышло..400/5/12= менее 7 грн/месяц. ...
Cler написав:вы почему-то учитываете только расходы на газ и не учитываете амартизацию оборудования, тезническое обслуживание и ремонты...
Теплотрассы в случае автономного отопления как бы нету.. да есть котел (газ/электро)но суммарные затраты в сравнение с затратами на ЦО.. не знаю даже 0,5-1% может от суммарного.. у соседа стоит электро-бойлер - за 5 лет в том году вызывал мастера тот поменял анод и почистил около 400 грн вышло..400/5/12= менее 7 грн/месяц. ...
а сколько стоил первоночально бойлер и необходимые комплектующие? на сегодняшний день покупка и монтаж бойлера начинается от 3000 грн., а срок службы их как правило 6-7 лет - вот и раскинте 3000 грн. на 72-84 месяца?...
аналогично и с автономным отоплением - котёл + переделка сислемы отопления 20-30 тыс. грн., которые вам надо раскидать на срок эксплуатации (как правило 8-10 лет) + добавьте ежегодное техническое обслуживание, а с случае поломки учтите что все ключевые запасные части (насос, газовый клапан, плата управления и т.д.) как правило стартуют от 100 евро...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...