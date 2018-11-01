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Експерт назвав дві біди
"єврономерів" в Україні

Експерт назвав дві біди "єврономерів" в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:31

Експерт назвав дві біди "єврономерів" в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив експерт громадської кампанії «Євро-патруль» В'ячеслав Коновалов.

Дивися повний текст Експерт назвав дві біди \"єврономерів\" в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:31

Было бы прецедентное право - можно суддей судить . И количество суддей уменьшилось.
zloy_ukr
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