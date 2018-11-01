Про це повідомив експерт громадської кампанії «Євро-патруль» В'ячеслав Коновалов.
Дивися повний текст Експерт назвав дві біди \"єврономерів\" в Україні.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:31
Експерт назвав дві біди "єврономерів" в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав дві біди \"єврономерів\" в Україні.
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:31
Было бы прецедентное право - можно суддей судить . И количество суддей уменьшилось.
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