На цьому наголосив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.
Дивися повний текст Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій проти РФ не зміниться.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:37
Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій проти РФ не зміниться.
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:37
Германия будет постепенно разворачиваться в сторону России на почве сотрудничества по Северному потоку-2 и др. проектам. Балки бьют распиаренные европейские ценности.
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