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Польща сподівається, що позиція
Німеччини щодо санкцій...

Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:37

Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій...

Пропонуємо до обговорення:
На цьому наголосив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

Дивися повний текст Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій проти РФ не зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:37

Германия будет постепенно разворачиваться в сторону России на почве сотрудничества по Северному потоку-2 и др. проектам. Балки бьют распиаренные европейские ценности.
nalim
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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