Російська аерокосмічна компанія S7 Space розробить власну космічну вантажівку. Про це пише РІА «Новости» з посиланням на повідомлення компанії.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:54
S7 Space розробить космічну вантажівку
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Дивися повний текст S7 Space розробить космічну вантажівку.
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:54
В заголовке стоило добавить "российская компания", чтобы не тратить время на открытие статьи про запускателей металлолома в океан.
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