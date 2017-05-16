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S7 Space розробить
космічну вантажівку

S7 Space розробить космічну вантажівку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:54

S7 Space розробить космічну вантажівку

Пропонуємо до обговорення:
Російська аерокосмічна компанія S7 Space розробить власну космічну вантажівку. Про це пише РІА «Новости» з посиланням на повідомлення компанії.

Дивися повний текст S7 Space розробить космічну вантажівку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:54

В заголовке стоило добавить "российская компания", чтобы не тратить время на открытие статьи про запускателей металлолома в океан.
locustsucol
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