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Стало відомо, скільки заробили
на Україні зовнішні кредитори

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:05

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33

Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.
andriyzhagun
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