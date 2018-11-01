Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:05
Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33
Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.
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