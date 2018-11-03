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Стало відомо, скільки заробили
на Україні зовнішні кредитори

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:05

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

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--"Переодолжить, чтоб переотдать"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33

Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:39

andriyzhagun

Вы же не думаете, что Вам скажут правду? Вот на пример: золотовалютный наш резерв 6,4 лярда, а "положено" - 18,6 лярда (это просто деньги на счете вне оборота). Оставшиеся 12,2 лярда мы взяли под 7% годовых (шоб було). ИТОГО: 7% - 854 лимона доляров просто так, за то, что на счете лежат чужие деньги нужно отдать!!! Вот такой у нас бизнес ...
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