Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:05
Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33
Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:39
andriyzhagun
Вы же не думаете, что Вам скажут правду? Вот на пример: золотовалютный наш резерв 6,4 лярда, а "положено" - 18,6 лярда (это просто деньги на счете вне оборота). Оставшиеся 12,2 лярда мы взяли под 7% годовых (шоб було). ИТОГО: 7% - 854 лимона доляров просто так, за то, что на счете лежат чужие деньги нужно отдать!!! Вот такой у нас бизнес ...
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:27
Янукович позичав. Внутрішній борг ріс набагато сильніше ніж зовнішній.
Проценти за депозитами відповідали процентам за які зовішні кредитори пропонували свої гроші.
Депозити росли швидкими темпами. За кошти громадян кредитували юридичних осіб та купували цінні папери та облігації.
Але ж він був не патріот.
Прийшов Петя. Що сталося з банками та вкладами населення, які зараз ставки та довіра до банківської системи можу вже не розповідати.
Петя - патріот.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:47
andriyzhagun
есть 2 вещи:
1) деньги под такие % - это деньги, которые нужны на вчера... т.е. завтра их надо отдать, а их нет... у населения их за 3 дня одолжить не представляется возможным
2) если одалживать деньги в "плановом порядке" - то там % ставки в разы меньше... скажем от 7% или даже ниже... много ли будет желающих одолжить государству на 5-10 лет под 7% годовых?
так что кредитоваться у населения - не вариант, это если без политического подтекста
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:53
Если вести безграмотную экономическую политику и об экономическом развитии страны вспоминать тогда, когда нужно отдать очередной долг.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:03
ruvex
это совершенно другой аспект и к вопросу "почему не занять денег у населения ?" - не относится
кстати экономическая политика нынешней власти вполне себе грамотная
проблема лишь в том, что стартовая позиция не ахти, да и реализация хромает
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