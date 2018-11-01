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Стало відомо, скільки заробили
на Україні зовнішні кредитори

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:05

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

Масяня:
--"Переодолжить, чтоб переотдать"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33

Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:27

  andriyzhagun написав:Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.

Янукович позичав. Внутрішній борг ріс набагато сильніше ніж зовнішній.
Проценти за депозитами відповідали процентам за які зовішні кредитори пропонували свої гроші.
Депозити росли швидкими темпами. За кошти громадян кредитували юридичних осіб та купували цінні папери та облігації.
Але ж він був не патріот.
Прийшов Петя. Що сталося з банками та вкладами населення, які зараз ставки та довіра до банківської системи можу вже не розповідати.
Петя - патріот.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:47

andriyzhagun

есть 2 вещи:
1) деньги под такие % - это деньги, которые нужны на вчера... т.е. завтра их надо отдать, а их нет... у населения их за 3 дня одолжить не представляется возможным

2) если одалживать деньги в "плановом порядке" - то там % ставки в разы меньше... скажем от 7% или даже ниже... много ли будет желающих одолжить государству на 5-10 лет под 7% годовых?

так что кредитоваться у населения - не вариант, это если без политического подтекста
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:53

  kirsh написав:andriyzhagun

есть 2 вещи:
1) деньги под такие % - это деньги, которые нужны на вчера... т.е. завтра их надо отдать, а их нет... у населения их за 3 дня одолжить не представляется возможным

2) если одалживать деньги в "плановом порядке" - то там % ставки в разы меньше... скажем от 7% или даже ниже... много ли будет желающих одолжить государству на 5-10 лет под 7% годовых?

так что кредитоваться у населения - не вариант, это если без политического подтекста


Если вести безграмотную экономическую политику и об экономическом развитии страны вспоминать тогда, когда нужно отдать очередной долг.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:03

ruvex

это совершенно другой аспект и к вопросу "почему не занять денег у населения ?" - не относится

кстати экономическая политика нынешней власти вполне себе грамотная
проблема лишь в том, что стартовая позиция не ахти, да и реализация хромает
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:07

  kirsh написав:кстати экономическая политика нынешней власти вполне себе грамотная

Люблю искренних людей.
Спасибо что вы есть и пишите такие замечательные комментарии.
Не в бровь, а в глаз.
Аж слеза пошла.
Еще раз спасибо.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:18

У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.

Нічого не зрозумів, а чому не почекали кінця терміну кредиту і не погасили з прибутковістю 9.1%? Зайві гроші з'явилися? Невже не було куди дівати?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:21

Re: Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні креди

  andriyzhagun написав:Убийте мене, не розумію, чому б не позичати гроші у власних громадян? Хто пояснить, чому НБУ не оголосить про позичання доларів чрез Ощад, Приват, та Укргазбанки у ВЛАСНИХ ГРОМАДЯЯН, під ті само, а можливо і менші відсотки? 2 мільярди, якщо розділити на 42 мільйони це по 47 баксів на людину? У нас на руках, а точніше у матрасах та подушках, разів у 50 більше валюти!! Може я чогось не розумію, хочу почути відповідь спеціаліста, а не патрідіота-зрадофілітика.
Так позичають і у населення (під 7% зараз в доларах), вочевидь, не вистачає охочих.
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