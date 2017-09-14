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Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:57
0mage0 написав:
Так позичають і у населення (під 7% зараз в доларах), вочевидь, не вистачає охочих.
А вы бы заняли? Я наигрался, спасибо - еле вытащил в начале 2014
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