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Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:57
0mage0 написав:
Так позичають і у населення (під 7% зараз в доларах), вочевидь, не вистачає охочих.
А вы бы заняли? Я наигрался, спасибо - еле вытащил в начале 2014
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sequence
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:58
0mage0
ну, напевне тому, що в кінці терміну прийшлось би викласти додатково ще якихось 40-50 млн доларів
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kirsh
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:44
«714 млн 494 тис. 750 доларів США було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів США», – повідомили в Мінфіні 2 листопада.
Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада – 67 днів, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.
У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.
Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу – $692 млн 744 тис. 750.
Простите, я правильно понял, что получив от размещения 692,74 млн. долларов, Украина выплатила кредиторам 714,49 млн. через 67 календарных дней, т.е. с доходностью 17,1% годовых в валюте
?
Судя по арифметике (21,75/692,7)*100*365/67=17,1 вроде бы так.
Это, конечно....
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Волгарь
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:12
да, именно так
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kirsh
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:14
kirsh написав:
да, именно так
Однако.
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