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Стало відомо, скільки заробили
на Україні зовнішні кредитори

Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:57

  0mage0 написав:Так позичають і у населення (під 7% зараз в доларах), вочевидь, не вистачає охочих.

А вы бы заняли? Я наигрался, спасибо - еле вытащил в начале 2014
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:58

0mage0

ну, напевне тому, що в кінці терміну прийшлось би викласти додатково ще якихось 40-50 млн доларів
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:44

«714 млн 494 тис. 750 доларів США було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів США», – повідомили в Мінфіні 2 листопада.
Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада – 67 днів, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.
У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.
Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу – $692 млн 744 тис. 750.

Простите, я правильно понял, что получив от размещения 692,74 млн. долларов, Украина выплатила кредиторам 714,49 млн. через 67 календарных дней, т.е. с доходностью 17,1% годовых в валюте?
Судя по арифметике (21,75/692,7)*100*365/67=17,1 вроде бы так.
Это, конечно....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:12

да, именно так
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:14

  kirsh написав:да, именно так

Однако.
Волгарь
 
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  #<12
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