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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" приступив до виконання плану "Б", розробленого на випадок запуску "Північного потоку - 2".

Дивися повний текст Україна почала вводити план \"Б\" щодо \"Північного потоку - 2\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

Не это ещё не оно. Но готовиться что введут это правильное решение. Вроде как в таких случаях советуют расслабиться.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:49

А коли дойдуть до плану "ж"?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:08

План "Возмездие", уже и назвали. Небось и платежки заготовили на миллионные премии
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:24

  Дикий не Дикий написав:А коли дойдуть до плану "ж"?

этот план реализовывается с 2014... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:40

Re: А и Б сидели на трубе

план “А” – сохранить транзит. - План А хорош - а главное - это делать ничего не надо.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:45

Re: полный план

  Cler написав:план реализовывается с 2014

с 1 декабря 2013 г. если быть точным
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:52

Поздно пить боржоми. Европейские #ценности# в реале.
nalim
 
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