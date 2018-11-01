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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:37

Kripo

росиянская подстилка - ты, а не я. Потому что ты оправдываешь потерю Украиной транзита, в то время, как я аргументирую в пользу его продолжения.

Ты прочитал бриф из Википедии и возомнил себя экспертом? Ну-ну.

Я с 2004-2007 торговал акциями нефтегазовых компаний. С утра до ночи занимался только тем, что изучал фундаментальные новости, и до сих пор хорошо помню, на чем зарабатывал, а на чем терял.

Так вот ты понятия не имеешь, что подобных СП1 проектов в обсуждении и проработке у каждой крупной компании не менее 10 в портфеле. Обсуждения длятся не годы, а десятки лет. 80% проектов так и остаются на бумаге.

Поэтому важно отслеживать, когда ставится точка в обсуждении, и принимается одно из 3 решений:
1) делать
2) отложить в дальний ящик
3) забыть навсегда.

Так вот, пророссийский пропагандист, настаивающий на прекращении транзита через Украину, я тебе со знанием дела заявляю, что точка в СП1 в пользу "делать" была поставлена во время украино-российского газового конфликта 2005-2006. А точка в СП2 так же в пользу "делать" - по результатам украино-российско-европейского арбитражного разбирательства, обнародованным в феврале 2018 года.

Если у тебя не хватает мозгов наложить на временную шкалу ключевые контрольные точки по этим проектам, и понять причинно-следственные связи, я тут бессилен.

Тогда лучше жуй, чем пиши
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:54

Re: не делать

патриотизм и экономика вна Украине несовместимы
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:54

Re: Fitch сомневается в шансах

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что НАК “Нафтогаз Украины” не сможет взыскать средства с ОАО “Газпром” в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства от 2 ноября, передает УНН.
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