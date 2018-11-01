Додано: Вів 06 лис, 2018 15:37

Kripo



росиянская подстилка - ты, а не я. Потому что ты оправдываешь потерю Украиной транзита, в то время, как я аргументирую в пользу его продолжения.



Ты прочитал бриф из Википедии и возомнил себя экспертом? Ну-ну.



Я с 2004-2007 торговал акциями нефтегазовых компаний. С утра до ночи занимался только тем, что изучал фундаментальные новости, и до сих пор хорошо помню, на чем зарабатывал, а на чем терял.



Так вот ты понятия не имеешь, что подобных СП1 проектов в обсуждении и проработке у каждой крупной компании не менее 10 в портфеле. Обсуждения длятся не годы, а десятки лет. 80% проектов так и остаются на бумаге.



Поэтому важно отслеживать, когда ставится точка в обсуждении, и принимается одно из 3 решений:

1) делать

2) отложить в дальний ящик

3) забыть навсегда.



Так вот, пророссийский пропагандист, настаивающий на прекращении транзита через Украину, я тебе со знанием дела заявляю , что точка в СП1 в пользу "делать" была поставлена во время украино-российского газового конфликта 2005-2006. А точка в СП2 так же в пользу "делать" - по результатам украино-российско-европейского арбитражного разбирательства, обнародованным в феврале 2018 года.



Если у тебя не хватает мозгов наложить на временную шкалу ключевые контрольные точки по этим проектам, и понять причинно-следственные связи, я тут бессилен.



Тогда лучше жуй, чем пиши