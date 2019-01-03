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Перекредитование Микрозаймов
с просрочками срочно.

Перекредитование Микрозаймов с просрочками срочно.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:29

Перекредитование Микрозаймов с просрочками срочно.

Дрброго времени суток. Какие есть варианты перекредитования микрозаймов с просрочками? Как обьединить все в один кредит? Банк Кредо, КредитМаркет, Альфа - отказ. Проценты растут и сьедают весь заработок. Работаю официально. Учредитель и директор ООО.
Olhab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:52

Olhab Спробуйте підібрати пропозицію тут Оформити кредитну карту або Кредит готівкою в Україні. Скористайтеся фільтрами, які найбільше Вам підходять

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:41

Re: Перекредитование Микрозаймов с просрочками срочно.

А зачем так было запускать всё это? Да ещё вляпаться в микрозаймы, где процентная ставка намного круче...

Банки перед выдачей кредита смотрят Ваше финансовое досье -- кредитную историю. Что это такое и т. п. можно узнать из этих тем (в них есть ссылки на одну и ту же статью):
Finance.ua: Що таке кредитна історія
Кредитная история, зачем она нужна и как ее проверить?
Некоторые УБКИ предлагают при регистрации или установки мобильного приложения бесплатно получить свой кредитные рейтинг или историю. Рекомендую воспользоваться этим не выходя из дома.

В зависимости от срока просрочек кредитная история портится. Исключением являюся просрочки до 7 дней. Дальше есть пороги 8-30 дней, 31-60 дней, 61-90 дней и более.
Чем хуже история, тем с Вами многие банки не захотят связываться. IMHO

Далее изучите статью "Нічим платити по кредиту. Що робити?", а потом прочтите статью про рефинансирование.

ps Спроси UniGroup, но они пойдут на встречу при устранении просрочек. Возможно, и банки тоже...
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:05

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vineski87
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