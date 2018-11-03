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В Україні до кінця року може зникнути ще один банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих двох місяців припинить існування ще один український банк.
Дивися повний текст В Україні до кінця року може зникнути ще один банк
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Додано: Пон 05 лис, 2018 13:41
Название банка плиз!
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