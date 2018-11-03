RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні до кінця року
може зникнути ще один банк

В Україні до кінця року може зникнути ще один банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:41

В Україні до кінця року може зникнути ще один банк

Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих двох місяців припинить існування ще один український банк.

Дивися повний текст В Україні до кінця року може зникнути ще один банк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:41

Название банка плиз!
сова
 
Повідомлень: 514
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:33

Думаю, что "Укрсоцбанк"
papazina
 
Повідомлень: 628
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 03 лис, 2018 10:29
40 1608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 14:45
Cler
Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:05
3 98
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 13:39
сова
Експерт назвав дві біди "єврономерів" в Україні
R2 » Пон 05 лис, 2018 10:31
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:31
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.