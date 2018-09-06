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Honor випустив смартфон
з шістьма камерами

Honor випустив смартфон з шістьма камерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:59

Honor випустив смартфон з шістьма камерами

Пропонуємо до обговорення:
Бренд Honor нарешті провів офіційну презентацію нового флагманського смартфону Honor Magic 2 в інноваційному безрамковому дизайні.

Дивися повний текст Honor випустив смартфон з шістьма камерами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:59

шістьма камерами!!!!- н....?
sdmitruk
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