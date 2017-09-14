38,3% опитаних не мають бонусів.
Дивися повний текст Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері (дослідження).
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Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51
Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері...
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Дивися повний текст Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері (дослідження).
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51
"Если вы не сотрудник IT-сферы и порой попросту нуждаетесь в кредитах до зарплаты"
Тонко троллят, черти.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:54
А потом кто-то удивляется, почему настоящие талантливые организаторы с отвращением к коррупции не идут работать на гос. службу. Какая зарплата у президента?
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