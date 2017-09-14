RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки отримують топ-менеджери
в українській IT-сфері...

Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51

Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері...

Пропонуємо до обговорення:
38,3% опитаних не мають бонусів.

Дивися повний текст Скільки отримують топ-менеджери в українській IT-сфері (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51

"Если вы не сотрудник IT-сферы и порой попросту нуждаетесь в кредитах до зарплаты"
Тонко троллят, черти.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:54

А потом кто-то удивляется, почему настоящие талантливые организаторы с отвращением к коррупции не идут работать на гос. службу. Какая зарплата у президента?
sanyok
 
Повідомлень: 135
З нами з: 15.02.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nalim і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:05
3 98
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 13:39
сова
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 406, 407, 408
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4078 208589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 00:02
zРадио
Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт
R2 » Сер 17 жов, 2018 07:47
3 233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 18:28
gooooglleee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.