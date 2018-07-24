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Поліцейським та рятувальникам
піднімуть зарплати на 30%

Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:08

Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року зарплати поліцейських та рятувальників зростуть на 30%.

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R2
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Напевно стали краще працювать-злочинність зменшилась.
sena_2008atp
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Молодцы, хорошая идея, полицейские не могут работать за копейки, подвергая постоянно себя риску
svm30055
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