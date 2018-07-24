З 1 січня 2019 року зарплати поліцейських та рятувальників зростуть на 30%.
Дивися повний текст Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:08
Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
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Дивися повний текст Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:13
Молодцы, хорошая идея, полицейские не могут работать за копейки, подвергая постоянно себя риску
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