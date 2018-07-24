З 1 січня 2019 року зарплати поліцейських та рятувальників зростуть на 30%.
Дивися повний текст Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:08
Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
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Дивися повний текст Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:13
Молодцы, хорошая идея, полицейские не могут работать за копейки, подвергая постоянно себя риску
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:13
давно назревшее решение, особенно для крупных городов, где некомплект изза того, что 7-8 тысяч уже давно не самый привлекательный оклад за такую тяжелую работу
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:35
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:44
В нормальных странах таки да, но в нашей что то сломалось И еще если вы платите за что то дорого то это абсолютно не значит что вы получаете что то качественное, вот это как раз про нашу страну.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:12
Re: Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
Додано: Вів 06 лис, 2018 06:15
Из каких соображений? методика определения этой цифры, обоснование, протокол обсуждения есть?
Додано: Вів 06 лис, 2018 06:19
svm30055, риску подвергается совсем небольшая категория правоохранителей, вот им, может, и стоило бы поднять. Ну и насчет рисков, так там же страховка и пенсия для семьи и так есть.
Додано: Вів 06 лис, 2018 06:22
redmax11, это у рядового состава, а так бы еще УК и УПК оптимизировать, процедуры все со времен НКВД не менялись, и штат можно сократить.
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