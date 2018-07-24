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Поліцейським та рятувальникам
піднімуть зарплати на 30%

Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:08

Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року зарплати поліцейських та рятувальників зростуть на 30%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:08

Напевно стали краще працювать-злочинність зменшилась.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:13

Молодцы, хорошая идея, полицейские не могут работать за копейки, подвергая постоянно себя риску
svm30055
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:13

давно назревшее решение, особенно для крупных городов, где некомплект изза того, что 7-8 тысяч уже давно не самый привлекательный оклад за такую тяжелую работу
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:35

  sena_2008atp написав:Напевно стали краще працювать-злочинність зменшилась.

Як раз навпаки, щоб зменшилась злочинність треба збільшувати запралатню. Особливо з-за таких як ти зрадофілів, які ще й обливають лайном цю відповідальну та важку професію.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:44

  locustsucol написав:
  sena_2008atp написав:Напевно стали краще працювать-злочинність зменшилась.

Як раз навпаки, щоб зменшилась злочинність треба збільшувати запралатню. Особливо з-за таких як ти зрадофілів, які ще й обливають лайном цю відповідальну та важку професію.


В нормальных странах таки да, но в нашей что то сломалось :) И еще если вы платите за что то дорого то это абсолютно не значит что вы получаете что то качественное, вот это как раз про нашу страну.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:12

Re: Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%

  Igorten написав:но в нашей что то сломалось
да нет выборы, оно и военным поднимают, режим керманычей хитрее овоща он не пенсам косточку дает а силовикам, что бы они этих пенсов если что гоняли потом.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:15

Из каких соображений? методика определения этой цифры, обоснование, протокол обсуждения есть?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:19

svm30055, риску подвергается совсем небольшая категория правоохранителей, вот им, может, и стоило бы поднять. Ну и насчет рисков, так там же страховка и пенсия для семьи и так есть.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:22

redmax11, это у рядового состава, а так бы еще УК и УПК оптимизировать, процедуры все со времен НКВД не менялись, и штат можно сократить.
hodkonem36
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