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Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 06:42
sena_2008atp, это ж, наверное, без учета крыма и АТО
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hodkonem36
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