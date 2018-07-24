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Поліцейським та рятувальникам
піднімуть зарплати на 30%

Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:42

sena_2008atp, это ж, наверное, без учета крыма и АТО
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:35

Re: Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%

  Igorten написав:В нормальных странах таки да, но в нашей что то сломалось И еще если вы платите за что то дорого то это абсолютно не значит что вы получаете что то качественное, вот это как раз про нашу страну.

9000 грн в месяц для пожарного это "дорого"?
этих денег только на еду и самое необходимое и хватит, особенно если молодая семья и жена в декрете.
вы бы сами за какие деньги согласились пожары тушить и разборки вооруженных неадекватов решать?
Pegasmaster
 
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