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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:35
Re: Поліцейським та рятувальникам піднімуть зарплати на 30%
9000 грн в месяц для пожарного это "дорого"?
этих денег только на еду и самое необходимое и хватит, особенно если молодая семья и жена в декрете.
вы бы сами за какие деньги согласились пожары тушить и разборки вооруженных неадекватов решать?
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