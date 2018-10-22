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«Укренерго» планує запустити пілотний проект з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:30
Пропонуємо до обговорення:
«Укренерго» розглядає можливість реалізації пілотного проекту з будівництва енергетичного сховища на 200 МВт.
Дивися повний текст «Укренерго» планує запустити пілотний проект з будівництва енергетичного сховища
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:30
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