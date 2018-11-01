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Порошенко задекларував 1,3
млн гривень доходу від...

Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:32

Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко задекларував 1,3 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

Дивися повний текст Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від вкладів у банку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:32

президент богатеет, а народ нищает...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:36

  Cler написав:президент богатеет, а народ нищает...

Президент индифферентен к нуждам граждан. Его это отнюдь не беспокоило и не беспокоит.
Black Jack - White Business
ruvex
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