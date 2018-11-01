Президент України Петро Порошенко задекларував 1,3 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).
Дивися повний текст Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від вкладів у банку.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:32
Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від...
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Дивися повний текст Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від вкладів у банку.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:36
Президент индифферентен к нуждам граждан. Его это отнюдь не беспокоило и не беспокоит.
Black Jack - White Business
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