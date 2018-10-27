Жителі Тернополя таки домоглися, щоб міська рада скасувала своє рішення про підвищення тарифів на проїзд у міському громадському транспорті.
Дивися повний текст У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:11
У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:14
Тернопільчани - сила!!!!
молодці
+50грн !
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:48
Re: У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд
Ну вот же могут зажравшихся паразитов на место поставить .. респект.
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:26
Да это классическая многоходовочка. Таких тарифов (кроме Киева) нет ни в одном крупном городе, при чём куда более обеспеченных чем Тернополь. Специально задрали до небес, а теперь якобы пошли на встречу народу. Теперь сделают гривен 6 и якобы все довольны.
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