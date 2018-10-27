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У Тернополі скасували
підвищення тарифів на проїзд

У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:11

У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Тернополя таки домоглися, щоб міська рада скасувала своє рішення про підвищення тарифів на проїзд у міському громадському транспорті.

Дивися повний текст У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:11

В Тернополе есть жители, отстояли обдираловку! Больше - нигде нет.
zloy_ukr
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Тернопільчани - сила!!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:48

Re: У Тернополі скасували підвищення тарифів на проїзд

Ну вот же могут зажравшихся паразитов на место поставить .. респект.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:26

Да это классическая многоходовочка. Таких тарифов (кроме Киева) нет ни в одном крупном городе, при чём куда более обеспеченных чем Тернополь. Специально задрали до небес, а теперь якобы пошли на встречу народу. Теперь сделают гривен 6 и якобы все довольны.
flashgingo
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