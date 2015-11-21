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ТУР.КОМПАНИЯ ИЩЕТ НА РАБОТУ,
НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

ТУР.КОМПАНИЯ ИЩЕТ НА РАБОТУ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:25

ТУР.КОМПАНИЯ ИЩЕТ НА РАБОТУ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

Для детальной информации пишите на Viber: +380985381172 (Viber)
Компания: "Тур.компания"Золотая Империя"
Город: Болгария
Занятость: Полная занятость, Стажировка
Зарплата: 15000 грн.
Описание вакансии
ТУР.КОМПАНИЯ «ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ» ИЩЕТ НА РАБОТУ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ ГОРНИЧНЫХ

Место работы:

Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;
Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:
Возможности:

Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;
Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;
Пожить в красивой и комфортной зиме;
Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.
Требования:

Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;
Знание иностранного языка не обязательно;
Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, лояльность, ответственность;
Возраст 18−55 лет.
Обязанности:

Уборка комнат в отеле;
Поддержка чистоты на рабочем месте;
Контроль за инвентарем для работы;
Смена белья в комнатах.
График:

Посменный 8 часов в день;
6-ти дневная рабочая неделя;
Один плавающий выходной в неделю;
По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.
Могут ехать на работу также студенты:

В период зимних каникул;
Подработка за счет свободного посещения занятий;
Для усовершенствования иностранного языка;
Работодатель предоставляет:

На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;
Болгарская SIM карта - за счет работодателя;
Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;
Медицинская страховка – за счет работодателя;
Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;
Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;
Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;
Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;
По окончании работы выдается сертификат международного образца.
Зарплата:

За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;
ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;
возможность получать чаевые в день 20-30 Евро и выше;
возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;
премия при качественной работе;
Можна подавать документы и ехать вместе с:

Родственниками;
Знакомыми;
Одногрупниками;
Однокурсниками;
Братьями или сестрами.
Для детальной информации пишите на Viber: +380985381172 (Viber)
arthurdmodel
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