ТУР.КОМПАНИЯ ИЩЕТ НА РАБОТУ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

Додано: Пон 05 лис, 2018 16:25

Для детальной информации пишите на Viber: +380985381172 (Viber)

Компания: "Тур.компания"Золотая Империя"

Город: Болгария

Занятость: Полная занятость, Стажировка

Зарплата: 15000 грн.

Описание вакансии

ТУР.КОМПАНИЯ «ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ» ИЩЕТ НА РАБОТУ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ ГОРНИЧНЫХ



Место работы:



Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;

Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:

Возможности:



Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;

Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;

Пожить в красивой и комфортной зиме;

Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.

Требования:



Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;

Знание иностранного языка не обязательно;

Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, лояльность, ответственность;

Возраст 18−55 лет.

Обязанности:



Уборка комнат в отеле;

Поддержка чистоты на рабочем месте;

Контроль за инвентарем для работы;

Смена белья в комнатах.

График:



Посменный 8 часов в день;

6-ти дневная рабочая неделя;

Один плавающий выходной в неделю;

По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.

Могут ехать на работу также студенты:



В период зимних каникул;

Подработка за счет свободного посещения занятий;

Для усовершенствования иностранного языка;

Работодатель предоставляет:



На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;

Болгарская SIM карта - за счет работодателя;

Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;

Медицинская страховка – за счет работодателя;

Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;

Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;

Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;

Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;

По окончании работы выдается сертификат международного образца.

Зарплата:



За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;

ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;

возможность получать чаевые в день 20-30 Евро и выше;

возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;

премия при качественной работе;

Можна подавать документы и ехать вместе с:



Родственниками;

Знакомыми;

Одногрупниками;

Однокурсниками;

Братьями или сестрами.

Для детальной информации пишите на Viber: +380985381172 (Viber)