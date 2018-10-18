RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Раді пропонують запровадити
ПДВ на ввезення товарів у...

Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47

Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті №9260 від 5 листопада.

Дивися повний текст Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях для фізособи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85432
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47

Если это молча прожуем, то потом будет уже не 100евро а 50 а потов вообще ничего, ибо - "шатун нападеть')) ,а кто не согласен тот "агент кремля"..Видимо интернет магазинам все же припекает что они пытаются пропихнуть этот закон. Но вот покупал и буду покупать на Алиэкспрессе не вся ких аллоцирусорозетках, это вопрос принципа.
Джон
 
Повідомлень: 652
З нами з: 16.03.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:57

Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Чего творят!
Последнюю радость в жизни отбирают, скоро радость шопинга можно будет получить только в виртуальной реальности )))

Считаю это обдираловом, нету у них морального права застявлять платить налоги на товары произведённые в других загнивающих странах, и так за эти гроши уже только БУ можно купить.
Zerg
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:13

главному куроводу страны не хватает на возмещение
PV
1
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На фінансування безпеки дорожнього руху пропонують...
R2 » Сер 31 жов, 2018 09:21
3 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 10:32
sequence
В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування 1, 2, 3
R2 » Чет 18 жов, 2018 20:23
24 1684
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 13:06
Аlександр
Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання 1, 2
R2 » Чет 18 жов, 2018 10:36
13 724
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 07:16
masterslova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13365)
05.11.2018 17:32
Житло у ЖК (1)
05.11.2018 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.