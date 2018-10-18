Про це йдеться в законопроекті №9260 від 5 листопада.
Дивися повний текст Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях для фізособи.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47
Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях для фізособи.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47
Если это молча прожуем, то потом будет уже не 100евро а 50 а потов вообще ничего, ибо - "шатун нападеть')) ,а кто не согласен тот "агент кремля"..Видимо интернет магазинам все же припекает что они пытаются пропихнуть этот закон. Но вот покупал и буду покупать на Алиэкспрессе не вся ких аллоцирусорозетках, это вопрос принципа.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:57
Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
Чего творят!
Последнюю радость в жизни отбирают, скоро радость шопинга можно будет получить только в виртуальной реальности )))
Считаю это обдираловом, нету у них морального права застявлять платить налоги на товары произведённые в других загнивающих странах, и так за эти гроши уже только БУ можно купить.
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