Про це йдеться в законопроекті №9260 від 5 листопада.
Дивися повний текст Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях для фізособи.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47
Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях для фізособи.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47
Если это молча прожуем, то потом будет уже не 100евро а 50 а потов вообще ничего, ибо - "шатун нападеть')) ,а кто не согласен тот "агент кремля"..Видимо интернет магазинам все же припекает что они пытаются пропихнуть этот закон. Но вот покупал и буду покупать на Алиэкспрессе не вся ких аллоцирусорозетках, это вопрос принципа.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:57
Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
Чего творят!
Последнюю радость в жизни отбирают, скоро радость шопинга можно будет получить только в виртуальной реальности )))
Считаю это обдираловом, нету у них морального права застявлять платить налоги на товары произведённые в других загнивающих странах, и так за эти гроши уже только БУ можно купить.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:22
Закон о налогообложении посылок принят почти год назад и начнет своё действие с 01.01.2019.
Законопроект 9260, предусмотривает следующее:
13. Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
“196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи – підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях”.
32. У розділі ХХ “Перехідні положення”:
1) підрозділ 2 доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
“66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях”;
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:15
100€ - это еще нормально.
Алло, Цитрус и остальные участники АПИТУ никак не дождутся, когда можно будет поднять цены еще выше.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:20
...НУ СКОРО МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ РАЗВЕ ЧТО СПИЧКИ ...150 ИМ ПОКАЗАЛОСЬ БАСНОСЛОВНОЙ СУММОЙ ТЕПЕРЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ 100 И ЕЩЕ НАЛОГ....А НЕ ПОДАВИТЕСЬ??? А ВЕДЬ ДОИГРАИТЕСЬ ...И ДОБЕЖАТЬ ДО ГРАНИЦИ НЕ УСПЕЕТЕ ПОДОНКИ....
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