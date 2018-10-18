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Раді пропонують запровадити
ПДВ на ввезення товарів у...

Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47

Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті №9260 від 5 листопада.

Дивися повний текст Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях для фізособи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47

Если это молча прожуем, то потом будет уже не 100евро а 50 а потов вообще ничего, ибо - "шатун нападеть')) ,а кто не согласен тот "агент кремля"..Видимо интернет магазинам все же припекает что они пытаются пропихнуть этот закон. Но вот покупал и буду покупать на Алиэкспрессе не вся ких аллоцирусорозетках, это вопрос принципа.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:57

Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Чего творят!
Последнюю радость в жизни отбирают, скоро радость шопинга можно будет получить только в виртуальной реальности )))

Считаю это обдираловом, нету у них морального права застявлять платить налоги на товары произведённые в других загнивающих странах, и так за эти гроши уже только БУ можно купить.
Zerg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:13

главному куроводу страны не хватает на возмещение
PV
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:22

Закон о налогообложении посылок принят почти год назад и начнет своё действие с 01.01.2019.

Законопроект 9260, предусмотривает следующее:

13. Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
“196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи – підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях”.


32. У розділі ХХ “Перехідні положення”:
1) підрозділ 2 доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
“66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях”;
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:15

100€ - это еще нормально. https://informator.news/uriad-zbyraiet-sia-vvesty-novi-obmezhennia-dlia-ukraintsiv-na-pokupky-z-internet-mahazyniv-zi-150-do-22-evro/ здесь уже прощупывают реакцию на сокращение беспошлинного ввоза посылок до 22€.
Алло, Цитрус и остальные участники АПИТУ никак не дождутся, когда можно будет поднять цены еще выше.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:20

...НУ СКОРО МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ РАЗВЕ ЧТО СПИЧКИ ...150 ИМ ПОКАЗАЛОСЬ БАСНОСЛОВНОЙ СУММОЙ ТЕПЕРЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ 100 И ЕЩЕ НАЛОГ....А НЕ ПОДАВИТЕСЬ??? А ВЕДЬ ДОИГРАИТЕСЬ ...И ДОБЕЖАТЬ ДО ГРАНИЦИ НЕ УСПЕЕТЕ ПОДОНКИ....
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:32

а тем временем....

https://news.finance.ua/ru/news/-/43778 ... ukraintsev
Juna
 
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Порошенко: "Европа становится все ближе для украинцев" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:41

Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

делаем выводы и не голосуем за этих людей в следующем году! думаем и делаем выводы...
change_pm
 
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