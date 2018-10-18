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Раді пропонують запровадити
ПДВ на ввезення товарів у...

Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:36

Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Данный проект реализовать на сегодня невозможно, форвардинг берет комиссию за удаление ярлыков и распаковку товара, а также возможна любая оценка (за страховку можно заплатить отдельно). IPhone будет стоимостью 99 долларов и кто и как сможет доказать обратное? Таможенная база по аналогам так же не целесообразна. Я не говорю о посылках из-за границы от родственников, кто и как будет оценивать бесконечный поток барахла без фактур? так что обсуждать не чего, а вывод сделать нужно - это печально и отвратительно.
NKS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:48

реально задолбали уже
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:59

  NKS написав:Данный проект реализовать на сегодня невозможно, форвардинг берет комиссию за удаление ярлыков и распаковку товара, а также возможна любая оценка (за страховку можно заплатить отдельно). IPhone будет стоимостью 99 долларов и кто и как сможет доказать обратное? Таможенная база по аналогам так же не целесообразна. Я не говорю о посылках из-за границы от родственников, кто и как будет оценивать бесконечный поток барахла без фактур? так что обсуждать не чего, а вывод сделать нужно - это печально и отвратительно.

Будут требовать фактуры на все и на вся, оценка будет по индикативной таможенной стоимости. Частников трогать не будут - нереально. Прижмут интернет магазины, обслуживающие сервисы Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи. Ну, или попытаются - там ребята тоже грамотные.
Лучше бы они заменили в полном составе, на неместных, персонал таможни на Польско/Венгерско/Словацко/Румынских таможнях - результат был бы поярче. Особенно, если бы показательно пару десятков посадили.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:02

  sequence написав:
  NKS написав:Данный проект реализовать на сегодня невозможно, форвардинг берет комиссию за удаление ярлыков и распаковку товара, а также возможна любая оценка (за страховку можно заплатить отдельно). IPhone будет стоимостью 99 долларов и кто и как сможет доказать обратное? Таможенная база по аналогам так же не целесообразна. Я не говорю о посылках из-за границы от родственников, кто и как будет оценивать бесконечный поток барахла без фактур? так что обсуждать не чего, а вывод сделать нужно - это печально и отвратительно.

Будут требовать фактуры на все и на вся, оценка будет по индикативной таможенной стоимости. Частников трогать не будут - нереально. Прижмут интернет магазины, обслуживающие сервисы Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи. Ну, или попытаются - там ребята тоже грамотные.
Лучше бы они заменили в полном составе, на неместных, персонал таможни на Польско/Венгерско/Словацко/Румынских таможнях - результат был бы поярче. Особенно, если бы показательно пару десятков посадили.

Моя позиция касатется исключительно покупок/получение посылок от родственников и друзей физлицами для личного пользования. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? Фактру вам нарисует любой школьник, а в нашем случае форвардинг. Родственники будут срезать ярлыки и стирать вещи, вообщем все будут развлекаться. Услуги форвардинга возрастут, но не белее суммы НДС конечно, там тоже не дураки. Индикатив это хорошо, но как я писала выше, не выход, т.к. почти каждое физлицо будет оспаривать стоимость своей посылки и наступит калапс.
NKS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:15

  NKS написав:.. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? ..

Многие берут через специализированные сервисы, вот вам одна "обезличенная" реклама: "Вам не нужно открывать никаких карточек, счетов, регистрироваться на ХХХ. Покупать через нас получается дешевле, за счёт того что у нас меньше стоимость доставки товаров с ХХХХ, да и у Вас появляется возможность купить и доставить лоты с ХХХ "только для USA", которые всегда уходят гораздо дешевле, чем с доставкой по всему миру. Несколько математических примеров выгоды работы с нами здесь.
Кроме этого Вас не будут беспокоить проблемы с доставкой товаров, таможней и возможными проблемами по оплате, вам даже не обязательно хорошо владеть английским языком, просто свяжитесь с нами и скажите что Вас интересует. Вы оплачиваете свои покупки в гривне и получаете их в среднем через 3-4 недели в любом городе Украины!"
sequence
 
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