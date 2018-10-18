Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Додано: Вів 06 лис, 2018 11:15

NKS написав: .. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? .. .. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? ..

Многие берут через специализированные сервисы, вот вам одна "обезличенная" реклама: "Вам не нужно открывать никаких карточек, счетов, регистрироваться на ХХХ. Покупать через нас получается дешевле, за счёт того что у нас меньше стоимость доставки товаров с ХХХХ, да и у Вас появляется возможность купить и доставить лоты с ХХХ "только для USA", которые всегда уходят гораздо дешевле, чем с доставкой по всему миру. Несколько математических примеров выгоды работы с нами здесь.Кроме этого Вас не будут беспокоить проблемы с доставкой товаров, таможней и возможными проблемами по оплате, вам даже не обязательно хорошо владеть английским языком, просто свяжитесь с нами и скажите что Вас интересует. Вы оплачиваете свои покупки в гривне и получаете их в среднем через 3-4 недели в любом городе Украины!"