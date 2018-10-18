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Раді пропонують запровадити
ПДВ на ввезення товарів у...

Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:36

Re: Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Данный проект реализовать на сегодня невозможно, форвардинг берет комиссию за удаление ярлыков и распаковку товара, а также возможна любая оценка (за страховку можно заплатить отдельно). IPhone будет стоимостью 99 долларов и кто и как сможет доказать обратное? Таможенная база по аналогам так же не целесообразна. Я не говорю о посылках из-за границы от родственников, кто и как будет оценивать бесконечный поток барахла без фактур? так что обсуждать не чего, а вывод сделать нужно - это печально и отвратительно.
NKS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:48

реально задолбали уже
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:59

  NKS написав:Данный проект реализовать на сегодня невозможно, форвардинг берет комиссию за удаление ярлыков и распаковку товара, а также возможна любая оценка (за страховку можно заплатить отдельно). IPhone будет стоимостью 99 долларов и кто и как сможет доказать обратное? Таможенная база по аналогам так же не целесообразна. Я не говорю о посылках из-за границы от родственников, кто и как будет оценивать бесконечный поток барахла без фактур? так что обсуждать не чего, а вывод сделать нужно - это печально и отвратительно.

Будут требовать фактуры на все и на вся, оценка будет по индикативной таможенной стоимости. Частников трогать не будут - нереально. Прижмут интернет магазины, обслуживающие сервисы Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи. Ну, или попытаются - там ребята тоже грамотные.
Лучше бы они заменили в полном составе, на неместных, персонал таможни на Польско/Венгерско/Словацко/Румынских таможнях - результат был бы поярче. Особенно, если бы показательно пару десятков посадили.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:02

  sequence написав:
  NKS написав:Данный проект реализовать на сегодня невозможно, форвардинг берет комиссию за удаление ярлыков и распаковку товара, а также возможна любая оценка (за страховку можно заплатить отдельно). IPhone будет стоимостью 99 долларов и кто и как сможет доказать обратное? Таможенная база по аналогам так же не целесообразна. Я не говорю о посылках из-за границы от родственников, кто и как будет оценивать бесконечный поток барахла без фактур? так что обсуждать не чего, а вывод сделать нужно - это печально и отвратительно.

Будут требовать фактуры на все и на вся, оценка будет по индикативной таможенной стоимости. Частников трогать не будут - нереально. Прижмут интернет магазины, обслуживающие сервисы Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи. Ну, или попытаются - там ребята тоже грамотные.
Лучше бы они заменили в полном составе, на неместных, персонал таможни на Польско/Венгерско/Словацко/Румынских таможнях - результат был бы поярче. Особенно, если бы показательно пару десятков посадили.

Моя позиция касатется исключительно покупок/получение посылок от родственников и друзей физлицами для личного пользования. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? Фактру вам нарисует любой школьник, а в нашем случае форвардинг. Родственники будут срезать ярлыки и стирать вещи, вообщем все будут развлекаться. Услуги форвардинга возрастут, но не белее суммы НДС конечно, там тоже не дураки. Индикатив это хорошо, но как я писала выше, не выход, т.к. почти каждое физлицо будет оспаривать стоимость своей посылки и наступит калапс.
NKS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:15

  NKS написав:.. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? ..

Многие берут через специализированные сервисы, вот вам одна "обезличенная" реклама: "Вам не нужно открывать никаких карточек, счетов, регистрироваться на ХХХ. Покупать через нас получается дешевле, за счёт того что у нас меньше стоимость доставки товаров с ХХХХ, да и у Вас появляется возможность купить и доставить лоты с ХХХ "только для USA", которые всегда уходят гораздо дешевле, чем с доставкой по всему миру. Несколько математических примеров выгоды работы с нами здесь.
Кроме этого Вас не будут беспокоить проблемы с доставкой товаров, таможней и возможными проблемами по оплате, вам даже не обязательно хорошо владеть английским языком, просто свяжитесь с нами и скажите что Вас интересует. Вы оплачиваете свои покупки в гривне и получаете их в среднем через 3-4 недели в любом городе Украины!"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:18

Українці пропонують зРаді почати працювати над економікою, виробництвом і ВВП, а не думати як облапошить звичайних людей податками на все і за все.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:07

Думаю ошибки допущенные с Федоровичем мы все усвоили, и не повторим их.
Главное перекрыть выходы со страны. А пока пусть собирают себе деньги, народу с одного места их легче будет изымать, там не только о деньгах, а и о тарифах, ротердамах плюс и минус, конфетах, банкопадах, котлах и подорванных складах будет разговор, так что поговорить будет о чём, главное запомнить, или записать :idea:

Ребята вы уже в очереди на кассе в супермаркете, как говорил один опальный олигарх, чек уже печатают, и ответить придется за всё что сделано или нет. Это уже агония, сборы денег на дорогу

  NKS написав:Индикатив это хорошо, но как я писала выше, не выход, т.к. почти каждое физлицо будет оспаривать стоимость своей посылки и наступит калапс.

коснется всех - это, уже сегодня с лимитом 150 евро полно случаев когда люди покупают на скидке, и таможенник "ложит" на реальную счет-фактуру магазина, и насчитывает стоимость по цене которая без скидок. Так что не надо иллюзий, ВЫ будете доказывать что не жираф или судится именно вы, а не государство. Узнайте сколько сейчас стоит адвокат-час, и подумайте будете ли вы судится с таможней за незаконно начисленный налог в несколько тысяч :?:

Это как с тарифами, главное изначально "постелить мягко", а потом как вошли на карандаш, можно уже и без вазелина, и группой. не забываем что сегодня у власти беспредельщики-мародёры, в отличие от БАТИ где как уже сейчас после сравнения - видно, были "понятийные воры", ИМХО :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:13

Так они да же премии родственникам за границу отсылают .... что с них возьмешь????
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:26

сова, это смотря с какой силой взяться за причинное место. Если постараться, то можно вернуть даже с процентами. Вот только кто будет браться?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:12

Эти ребята нас уже со всех сторон отложили. Негодяи, других слов нет.
nalim
 
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