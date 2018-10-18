Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...

Додано: Вів 06 лис, 2018 12:07

NKS написав: Индикатив это хорошо, но как я писала выше, не выход, т.к. почти каждое физлицо будет оспаривать стоимость своей посылки и наступит калапс. Индикатив это хорошо, но как я писала выше, не выход, т.к. почти каждое физлицо будет оспаривать стоимость своей посылки и наступит калапс.

Думаю ошибки допущенные с Федоровичем мы все усвоили, и не повторим их.Главное перекрыть выходы со страны. А пока пусть собирают себе деньги, народу с одного места их легче будет изымать, там не только о деньгах, а и о тарифах, ротердамах плюс и минус, конфетах, банкопадах, котлах и подорванных складах будет разговор, так что поговорить будет о чём, главное запомнить, или записатьРебята вы уже в очереди на кассе в супермаркете, как говорил один опальный олигарх, чек уже печатают, и ответить придется за всё что сделано или нет. Это уже агония, сборы денег на дорогукоснется всех - это, уже сегодня с лимитом 150 евро полно случаев когда люди покупают на скидке, и таможенник "ложит" на реальную счет-фактуру магазина, и насчитывает стоимость по цене которая без скидок. Так что не надо иллюзий, ВЫ будете доказывать что не жираф или судится именно вы, а не государство. Узнайте сколько сейчас стоит адвокат-час, и подумайте будете ли вы судится с таможней за незаконно начисленный налог в несколько тысячЭто как с тарифами, главное изначально "постелить мягко", а потом как вошли на карандаш, можно уже и без вазелина, и группой. не забываем что сегодня у власти беспредельщики-мародёры, в отличие от БАТИ где как уже сейчас после сравнения - видно, были "понятийные воры", ИМХО