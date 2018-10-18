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Раді пропонують запровадити ПДВ на ввезення товарів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:14
Не нормально. Они нам их не давали, чтобы отбирать. Ладно бы еще на благое дело какое пустили, а так ведь стырят же и все.
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nalim
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:47
sequence написав: NKS написав:
.. Частники это и есть покупки с Амазон, Ибей, Алиэкспресс сотоварищи, или где в вашем понимании приобретают товар физлица? ..
Многие берут через специализированные сервисы, вот вам одна "обезличенная" реклама: "Вам не нужно открывать никаких карточек, счетов, регистрироваться на ХХХ. Покупать через нас получается дешевле, за счёт того что у нас меньше стоимость доставки товаров с ХХХХ, да и у Вас появляется возможность купить и доставить лоты с ХХХ "только для USA", которые всегда уходят гораздо дешевле, чем с доставкой по всему миру. Несколько математических примеров выгоды работы с нами здесь.
Кроме этого Вас не будут беспокоить проблемы с доставкой товаров, таможней и возможными проблемами по оплате, вам даже не обязательно хорошо владеть английским языком, просто свяжитесь с нами и скажите что Вас интересует. Вы оплачиваете свои покупки в гривне и получаете их в среднем через 3-4 недели в любом городе Украины!"
я рассуждаю о вкусе ананаса исключительно вкусив его вкус.....
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NKS
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:50
nalim написав:
Не нормально. Они нам их не давали, чтобы отбирать. Ладно бы еще на благое дело какое пустили, а так ведь стырят же и все.
это не участники, а инициаторы данного закона
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NKS
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