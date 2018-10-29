2020-го курс національної валюти ослабне до 32,3 грн за дол.
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44
Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44
Заголовок не соотвествует содержанию. В содержании речь идет о стандартном худшем сценарии курса, который закладывается каждый год министерством финансов, которое уже 3 год подряд планирует бюджет по курсу 30-32. Это 10-15% добавки от текущего. Это разве можно называть "значительное падение" ?!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:43
Иначе недостаточно желтый заголовок получится, никто читать не будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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