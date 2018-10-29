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Fitch спрогнозувало значне
падіння курсу гривні

Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44

Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
2020-го курс національної валюти ослабне до 32,3 грн за дол.

Дивися повний текст Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44

Заголовок не соотвествует содержанию. В содержании речь идет о стандартном худшем сценарии курса, который закладывается каждый год министерством финансов, которое уже 3 год подряд планирует бюджет по курсу 30-32. Это 10-15% добавки от текущего. Это разве можно называть "значительное падение" ?!
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:43

  locustsucol написав:Заголовок не соотвествует содержанию. В содержании речь идет о стандартном худшем сценарии курса, который закладывается каждый год министерством финансов, которое уже 3 год подряд планирует бюджет по курсу 30-32. Это 10-15% добавки от текущего. Это разве можно называть "значительное падение" ?!


Иначе недостаточно желтый заголовок получится, никто читать не будет.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:22

  locustsucol написав:Це 10-15% добавки від поточного. Це хіба можна називати "значне падіння"?!

Так, це значне падіння. Просто ми, певно, вже так звикли до падіння в рази, що 10-15 відсотків сприймаються як дрібні коливання :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:22

Re: Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні

  0mage0 написав:Так, це значне падіння. Просто ми, певно, вже так звикли до падіння в рази, що 10-15 відсотків сприймаються як дрібні коливання

посмотрите, например, историю котировок евробакса.
еще в феврале этого года 1,25, а сейчас 1,14. почти 9% в течении года.
или фунт посмотрите до брексита и сейчас.
10-15% в перспективе на 2 года вперёд это незначительные колебания.
беспокоит однако постоянный нисходящий тренд, поэтому всегда смешно, когда появляются статьи от каких-то экспертов, рассказывающих в какой валюте хранить сбережения.
а так, согласен с предыдущими комментаторами, заголовок не соответствует содержанию, я ожидал увидеть прогнозы по кратному падению.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:18

  Pegasmaster написав:
  0mage0 написав:Так, це значне падіння. Просто ми, певно, вже так звикли до падіння в рази, що 10-15 відсотків сприймаються як дрібні коливання
подивіться, наприклад, історію котирувань євробакси.
ще в лютому цього року 1,25, а зараз 1,14. майже 9% протягом року.
або фунт подивіться до брексіта і зараз.
10-15% в перспективі на 2 роки вперед це незначні коливання.
турбує однак постійний спадний тренд, тому завжди смішно, коли з'являються статті від якихось експертів, які розповідають в якій валюті зберігати заощадження.
а так, згоден з попередніми коментаторами, заголовок не відповідає змісту, я очікував побачити прогнози по кратному падіння.

Переконали. В річних вимірах це, певно, дійсно не так страшно і трапляється й з умовно стабільними валютами. Але якщо такий тренд -10% на рік буде продовжуватися багато років, це вже нездорово.
0mage0
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