2020-го курс національної валюти ослабне до 32,3 грн за дол.
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44
Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44
Заголовок не соотвествует содержанию. В содержании речь идет о стандартном худшем сценарии курса, который закладывается каждый год министерством финансов, которое уже 3 год подряд планирует бюджет по курсу 30-32. Это 10-15% добавки от текущего. Это разве можно называть "значительное падение" ?!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:43
Иначе недостаточно желтый заголовок получится, никто читать не будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:22
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:22
Re: Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
посмотрите, например, историю котировок евробакса.
еще в феврале этого года 1,25, а сейчас 1,14. почти 9% в течении года.
или фунт посмотрите до брексита и сейчас.
10-15% в перспективе на 2 года вперёд это незначительные колебания.
беспокоит однако постоянный нисходящий тренд, поэтому всегда смешно, когда появляются статьи от каких-то экспертов, рассказывающих в какой валюте хранить сбережения.
а так, согласен с предыдущими комментаторами, заголовок не соответствует содержанию, я ожидал увидеть прогнозы по кратному падению.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:18
Переконали. В річних вимірах це, певно, дійсно не так страшно і трапляється й з умовно стабільними валютами. Але якщо такий тренд -10% на рік буде продовжуватися багато років, це вже нездорово.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:30
Re: Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
Тут просто расчет на тех, кто статью не будет читать а увидит заголовок в ленте новостей. Продажные журналжисты...
ВВХ - ПНХ!
Додано: Вів 06 лис, 2018 12:48
Вы не ровняйте х**, с пальцем.
Да, с помощью курса страны решают свои проблемы: не дают укрепится при значительном притоке инвестиций, поддерживая конкурентноспособность продукции, или наоборот укрепляют, обеспечивая стабильность в сложный период.
А как курсом "управляет" украинская власть? Обваливает его, решая проблемы дефицита бюджета за счет накоплений граждан и раскручивая маховик инфляции,или искусственно держит "до последнего", создавая иллюзию стабильности, опять же в ущерб экономике...
В результате, за 22 года гривна полностью потеряла доверие граждан и они предпочитают "инвестировать" в доллары, евро, или фунты, но только не в гривну и в свою экономику(((
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:11
Много лет по -10% в год будет очень здорово. А вот, то, что действительно пугает - выборы. Если начнут наводить шумумок под выборы, то под него, какое-нибудь соседнее государство может присвоить ещё пару областей. Тем более, другое соседнее государство ясно дало понять, что помогать оно будет только словами. Тогда стабильные -10% в год будут только в сказках.
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